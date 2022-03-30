Міжнародні партнери України готують новий пакет санкцій проти Росії, у тому числі проти постачальників, які співпрацюють з російським військово-промисловим комплексом (ВПК).

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час брифінгу 29 березня.

– Наші союзники та партнери працюють над впровадженням нового санкційного пакету проти РФ. На додачу до секторальних обмежень під прицілом опиняться ланцюжки критичного імпорту. Це передбачає експортний контроль та санкції, спрямовані на постачальників, що співпрацюють з російським ВПК, – зазначив він.

Також він оголосив, що при ОП створили групу експертів, які на постійній основі аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій.

29 березня відбулась онлайн зустріч із групою експертів. У нараді брали участь понад 30 фахівців з міжнародних стосунків та економічної політики. Зокрема:

експосол США у РФ та ексрадник президента США з національної безпеки Майкл Макфол;

експосол в Україні, директор Євразійського центру імені Патрічіу Джон Гербст;

координатор Держдепу США з санкційної політики Деніел Фрід;

голова правління Ощадбанку Андрій Пишний;

член наглядової ради Ощадбанку Олександр Роднянський.

– Сьогодні на зустрічі з експертами прозвучало багато думок, з якими я згоден. Зокрема, що необхідно вводити санкції проти найбільших російських банків та ембарго на експорт нафти з Росії та заборону Росії користуватися грошима, отриманими від реалізації нафти. Також потрібна заборона на повернення коштів, отриманих від торгівлі нею, ㅡ розповів Єрмак.

Він наголосив, що формат санкційних консультацій розширять, є намір вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти Росії.

Фото: Офіс Президента