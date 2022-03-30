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Факты / Украина

После обещаний об “уменьшении активности”: войска РФ обстреляли Чернигов и Нежин

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
После обещаний об “уменьшении активности”: войска РФ обстреляли Чернигов и Нежин

Российские войска, несмотря на обещания “уменьшить активность боевых действий”, продолжают обстреливать Черниговскую область.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации.

— “Уменьшение активности” на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову. Снова уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что всю ночь враг бил по Чернигову, — сообщил он.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинская делегация представила свои официальные предложения по новой системе гарантий безопасности для Украины.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российские захватчики решили “кардинально” сократить боевые действия в направлении Черниговщины и Киевщины.

Это объяснили якобы тем, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы.

Однако ночью воздушные тревоги звучали как в Киевской области, так и Черниговской.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 35-й день. Путинские войска продолжают обстреливать украинские города.

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