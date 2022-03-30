Російські війська, попри обіцянки “зменшити активність бойових дій”, продовжують обстрілювати Чернігівську область.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації.

– “Зменшення активності” на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, зокрема й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову, – повідомив він.

29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною і Росією. Українська делегація представила свої офіційні пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України.

Водночас глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що російські загарбники вирішили “кардинально” скоротити бойові дії у напрямку Чернігівщини та Київщини.

Це пояснили начебто тим, що у Києві будуть прийняті відповідні основні рішення та мають бути створені умови для подальшої нормальної роботи.

Однак вночі повітряні тривоги лунали як у Київській області, так і в Чернігівській.

Широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 35-й день. Путінські війська продовжують обстрілювати українські міста.