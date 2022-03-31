ФСБ працює над створенням псевдореспубліки в Херсонській області – генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України володіє інформацією про те, що керівництво РФ працює над формуванням на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади.

Так, на території Росії відбирають співробітників силових структур, прокуратур та судів, щоб у подальшому направити їх до України.

Над реалізацією сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки працюють співробітники Федеральної служби безпеки РФ, 652 група інформаційно-психологічних операцій та офіцери 12 головного управління генерального штабу РФ.

Основним напрямком діяльності цих підрозділів є так звана “роз’яснювальна робота” з місцевими органами влади та населенням.

Інформаційний супровід здійснюють шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 36-ту добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Херсонці