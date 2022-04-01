В Украине рассказали подробности о выплатах пенсии для участников ТРО и семьям погибших.

На Facebook-странице Главного управления Пенсионного фонда Украины сообщили, что законом Украины от 15 марта 2022 года № 2121-IX были внесены изменения в пенсионное обеспечение участников ТРО и членов их семей.

Члены сил территориальной обороны, которые получили инвалидность вследствии ранения, увечья, контузии или заболевания, связанного с выполнением ими задач для обеспечения обороны Украины на фоне военной агрессии России, имеют право на пенсию. Это касается и членов семей участников добровольческих формирований территориальных общин, которые погибли или получили инвалидность.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины добавили, что участники ТРО и члены семей погибших имеют право на повышение пенсии.

Что касается досрочной пенсии, на нее также имеют право лица, которые принимают непосредственное участие в обеспечении обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства. Мужчины ее могут получить в возрасте 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет. Женщины — возрастом 50 лет со страховым стажем не менее 20 лет.