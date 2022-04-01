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Факти / Україна

Пенсії для ТРО та сім’ям загиблих: як призначатимуть виплати

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Звільнення_Тростянець та Боромля

В Україні розповіли подробиці про виплати пенсії для учасників ТРО та сім’ям загиблих.

На Facebook-сторінці Головного управління Пенсійного фонду України повідомили, що законом України від 15 березня 2022 року № 2121-IX було внесено зміни до пенсійного забезпечення учасників ТРО та членів їхніх сімей.

Члени сил територіальної оборони, які отримали інвалідність через поранення, каліцтва, контузію або захворювання, пов’язане з виконанням ними завдань для забезпечення оборони України на тлі військової агресії Росії, мають право на пенсії. Це стосується й членів сімей учасників добровольчих формувань територіальних громад, які загинули чи отримали інвалідність.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України додали, що учасники ТРО та члени сімей загиблих мають право на підвищення пенсії.

Щодо дострокової пенсії, на неї також мають право особи, які беруть безпосередню участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Чоловіки можуть отримати її у віці 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років. Жінки – віком 50 років зі страховим стажем не менше 20 років.

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Джерело: Пенсійний фонд

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