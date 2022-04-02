РФ начала привлекать подразделения российских войск на территории Приднестровского региона Молдовы.

Информацией об активизации таких действий России располагает генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Эти подразделения, отмечают в ВСУ, Россия намерена использовать для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

Отмечают в генеральном штабе также передислокацию российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики.

– Это может свидетельствовать о подготовке для демонстрации готовности к наступлению и возможно боевых действий против Украины, – отмечают в генштабе ВСУ.

Кроме того, в Российской Федерации с 4 апреля по 23 мая 2022 года будут проходить военные сборы с резервистами.

Решение об этом министерство обороны РФ приняло накануне, 1 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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