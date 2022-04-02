Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 37 день войны
Убили Убили
153 детей
Ранили Ранили
>245 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Россия начала привлекать свои войска из Приднестровья – ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты
Російські військові в Криму

РФ начала привлекать подразделения российских войск на территории Приднестровского региона Молдовы.

Информацией об активизации таких действий России располагает генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Эти подразделения, отмечают в ВСУ, Россия намерена использовать для провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

Отмечают в генеральном штабе также передислокацию российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики.

– Это может свидетельствовать о подготовке для демонстрации готовности к наступлению и возможно боевых действий против Украины, – отмечают в генштабе ВСУ.

Кроме того, в Российской Федерации с 4 апреля по 23 мая 2022 года будут проходить военные сборы с резервистами.

Решение об этом министерство обороны РФ приняло накануне, 1 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка