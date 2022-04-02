Росія почала залучати свої війська з Придністров’я – ЗСУ

РФ почала залучати підрозділи російських військ на території Придністровського регіону Молдови.

Інформацією про активізацію таких дій Росії має генеральний штаб Збройних сил України.

Ці підрозділи, зазначають у ЗСУ, Росія має намір використати для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Відзначають у генеральному штабі також передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки.

– Це може свідчити про підготовку для демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України, – зазначають у генштабі ЗСУ.

Крім того, у Російській Федерації із 4 квітня до 23 травня 2022 року триватимуть воєнні збори з резервістами.

Рішення про це міністерство оборони РФ ухвалило напередодні, 1 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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