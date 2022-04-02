Утром 2 апреля на промышленных объектах в Кременчуге Полтавской области продолжается тушение пожара, вспыхнувшего после ночной атаки войск РФ.

Как сообщил в эфире марафона национальных телеканалов глава областной военной администрации Дмитрий Лунин, атаковали объекты в 06.00 по меньшей мере три вражеских самолета.

– Информации о пострадавших нет, потому что данные уточняются. Как только будет известно, сможем ее предоставить, – сказал Дмитрий Лунин.

Не менее четырех ракет в 02.00 поразили объекты в Полтаве.

– Люди напуганы. Сейчас находятся дома. Хочу всем напомнить, что во время объявления воздушной тревоги нужно идти в укрытия и не подвергать себя опасности, – призвал глава ОВА.

Напомним, что о ракетном ударе на один из инфраструктурных объектов Полтавы и многочисленных атаках инфраструктурных объектов и жилых домов Кременчуга Дмитрий Лунин сообщил в 06.27 2 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.

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