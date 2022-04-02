У Кременчуці триває гасіння пожежі після атаки літаками РФ – ОВА

Уранці 2 квітня на промислових об’єктах в Кременчуці Полтавської області триває гасіння пожежі, що спалахнула після нічної атаки військ РФ.

Як повідомив в ефірі марафону національних телеканалів очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, атакували об’єкти о 06.00 щонайменше три ворожі літаки.

– Інформації про постраждалих немає, тому що дані уточнюються. Щойно буде відомо, зможемо її надати, – сказав Дмитро Лунін.

Не менше чотирьох ракет о 02.00 вразили об’єкти в Полтаві.

– Люди налякані. Зараз перебувають удома. Хочу всім нагадати, що під час оголошення повітряної тривоги треба йти до укриттів та не наражати себе на небезпеку, – закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, що про ракетний удар на один з інфраструктурних об’єктів Полтави та численні атаки інфраструктурних обʼєктів та житлових будинків Кременчука Дмитро Лунін повідомив о 06.27 2 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

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