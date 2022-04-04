Утром 4 апреля российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Информацию сообщил городской глава Александр Сенкевич.

Пока власти города собирают данные, горожан просят не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники.

– Если хотите поделиться информацией, пишите мне личные сообщения в Facebook, – попросил мэр Николаева.

Известно, что удар по Николаеву – не единственный 4 апреля. Ночью захватчики атаковали ракетами один из объектов Одессы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 40-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Александр Сенкевич