Російські загарбники завдали ракетних ударів по Миколаєву

Уранці 4 квітня російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву.

Інформацію повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Поки влада міста збирає дані, містян просять не публікувати жодних фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.

– Якщо хочете поділитись інформацією, пишіть мені приватні повідомлення в Facebook, – попросив мер Миколаєва.

Відомо, що удар по Миколаєву – не єдиний 4 квітня. Уночі загарбники атакували ракетами один із об’єктів Одеси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 40-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Сєнкевич