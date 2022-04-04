В селе Ягодное Черниговской области российские захватчики удерживали в небольшом школьном подвале более полутора сотен человек одновременно.
Об этом месте общественности рассказал и поделился фотографиями оттуда глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
На улицу, говорит глава ОВА, военные РФ людей выпускали нечасто.
– Не знаю, какими словами это можно описать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли.
Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота. Дети. Там были женщины и дети, – пересказывает Вячеслав Чаус.
Глава области добавляет: склоняется перед мужеством и выдержкой людей.
– Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит сполна, – обещает руководитель областной военной администрации.
Ягодное, Колычевку и Ивановку освободили вечером 3 апреля.
Территории взяли под контроль военные ВСУ и приступили к зачистке. Сразу после освобождения населенных пунктов местным жителям начали завозить гуманитарную помощь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 40-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Вячеслав Чаус
Фото: Вячеслав Чаус