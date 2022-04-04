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Факты / Украина

Живые рядом с мертвыми: в Черниговской области россияне удерживали в подвале более 150 человек

Татьяна Забожко редактор ленты
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області

В селе Ягодное Черниговской области российские захватчики удерживали в небольшом школьном подвале более полутора сотен человек одновременно.

Об этом месте общественности рассказал и поделился фотографиями оттуда глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

На улицу, говорит глава ОВА, военные РФ людей выпускали нечасто.

– Не знаю, какими словами это можно описать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли.

Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота. Дети. Там были женщины и дети, – пересказывает Вячеслав Чаус.

Глава области добавляет: склоняется перед мужеством и выдержкой людей.

– Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит сполна, – обещает руководитель областной военной администрации.

Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Живые рядом с мертвыми: в Черниговской области россияне удерживали в подвале более 150 человек / 5 фотографий

Ягодное, Колычевку и Ивановку освободили вечером 3 апреля.

Территории взяли под контроль военные ВСУ и приступили к зачистке. Сразу после освобождения населенных пунктов местным жителям начали завозить гуманитарную помощь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 40-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вячеслав Чаус

Фото: Вячеслав Чаус

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