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Факти / Україна

Живі поруч із мертвими: у Чернігівській області росіяни утримували в підвалі понад 150 людей

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області

У селі Ягідне Чернігівської області російські загарбники утримували в невеличкому шкільному підвалі понад півтори сотні людей одночасно.

Про це місце громадськості розповів та поділився світлинами звідти очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

На вулицю, каже очільник ОВА, військові РФ людей випускали нечасто.

– Не знаю, якими словами це можна описати. Не знаю, як про це можна згадувати без дикого болю.

Тут хворіли й помирали. Тут живі були поруч із мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха. Діти. Там були жінки й діти, – переповідає В’ячеслав Чаус.

Очільник області додає: схиляється перед мужністю та витримкою людей.

– Це жахливо. За це ворог теж обов’язково відповість. Відповість сповна, – обіцяє керівник обласної військової адміністрації.

Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області
Живі поруч із мертвими: у Чернігівській області росіяни утримували в підвалі понад 150 людей / 5 фотографий

Ягідне, Количівку та Іванівку звільнили увечері 3 квітня.

Території взяли під контроль військові ЗСУ та почали зачистку. Відразу після звільнення населених пунктів місцевим жителям почали завозити гуманітарну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 40-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: В’ячеслав Чаус

Фото: В’ячеслав Чаус

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