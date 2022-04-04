Живі поруч із мертвими: у Чернігівській області росіяни утримували в підвалі понад 150 людей

У селі Ягідне Чернігівської області російські загарбники утримували в невеличкому шкільному підвалі понад півтори сотні людей одночасно.

Про це місце громадськості розповів та поділився світлинами звідти очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

На вулицю, каже очільник ОВА, військові РФ людей випускали нечасто.

– Не знаю, якими словами це можна описати. Не знаю, як про це можна згадувати без дикого болю.

Тут хворіли й помирали. Тут живі були поруч із мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха. Діти. Там були жінки й діти, – переповідає В’ячеслав Чаус.