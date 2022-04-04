Украинские защитники освободили от врагов населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Север в социальных сетях.

— Колычевка, Ягодное, Ивановка — эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны, — отметили они.

По их словам, куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома “украшает” трассу от Чернигова в сторону Козельца.

— Сами же российские оккупанты либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко бежали, — добавили в пресс-службе.

Сейчас населенные пункты освобождены от российских захватчиков. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь.

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Источник: Оперативное командование Север