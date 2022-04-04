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Факты / Украина

Украинские военные освободили от врагов три села возле Чернигова

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
російська техніка

Украинские защитники освободили от врагов населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Север в социальных сетях.

— Колычевка, Ягодное, Ивановка — эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны, — отметили они.

По их словам, куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома “украшает” трассу от Чернигова в сторону Козельца.

— Сами же российские оккупанты либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко бежали, — добавили в пресс-службе.

Сейчас населенные пункты освобождены от российских захватчиков. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь.

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Источник: Оперативное командование Север

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