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Факты / Украина

Украина возобновила контроль над участком границы в Чернобыльской зоне

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Украина возобновила контроль над участком границы в Чернобыльской зоне

Украинские военные вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщили пограничники, в определенной степени этому помогли и сами российские оккупанты. Они пробыли в Рыжем лесу длительное время и подверглись значительному радиоактивному излучению.

В конце марта стало известно, что российские оккупанты покидают зону Чернобыльской АЭС. С начала полномасштабного вторжения России в Украину они захватили Чернобыльскую зону и рыли окопы в радиоактивном Рыжем лесу.

Этот участок зоны отчуждения считается наиболее опасным. Туда еще не пускают даже работников Чернобыльской АЭС и не ездит транспорт, который может поднимать радиоактивную пыль.

Руководитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) Евгений Крамаренко уже сообщил, что, находясь в зоне отчуждения, строя там блокпосты и активно двигаясь, российские агрессоры за несколько суток в Рыжем лесу подверглись радиоактивному излучению в таком количестве, как если бы жили там несколько лет.

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