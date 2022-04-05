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Факти / Україна

Україна відновила контроль над ділянкою кордону в Чорнобильській зоні

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Україна відновила контроль над ділянкою кордону в Чорнобильській зоні

Українські військові повернули контроль на ділянці кордону у зоні відчуження. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Як повідомили прикордонники, неабияк цьому допомогли і самі російські окупанти. Вони пробули у рудому лісі тривалий час і піддалися значному радіоактивному випромінюванню.

В кінці березня стало відомо, що російські окупанти залишають зону Чорнобильської АЕС. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони захопили Чорнобильську зону і рили окопи у радіоактивному Рудому лісі.

Ця ділянка зони відчуження вважається найнебезпечнішою. Туди досі не пускають навіть працівників Чорнобильської АЕС і не їздить транспорт, який може підіймати радіоактивний пил.

Керівник Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко вже повідомив, що, перебуваючи в зоні відчуження, будуючи там блокпости та активно рухаючись, російські агресори за кілька діб у Рудому лісі піддалися радіоактивному випромінюванню в такій кількості, як якщо б жили там кілька років.

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