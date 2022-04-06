Россияне похищают гражданских и выдают их за “военнопленных” – Денисова

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські загарбники, відступаючи з Київської області, викрадали цивільних українців, щоб потім демонструвати у російських ЗМІ як нібито захоплених у полон “військовослужбовців ЗСУ”.

За її словами, чоловіків перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандистських відео-роликах для YouTube та телеканалів. Одного з них на відео впізнали родичі.

Звільнений з російського полону український військовий також підтвердив, що у СІЗО Курська знаходяться більше 40 полонених мирних жителів.

– Крім того, у рашистських ЗМІ вчора з’явилась інформація про нібито ліквідацію 93 “українських дезертирів” із Маріуполя, які втікали в цивільному одязі. Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України, – наголосила Денісова.

Раніше Людмила Денісова розповіла про катування жінок-військовополонених окупантами.

За її словами, серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які піддавалися катуванням та жорстокому поводженню — їх роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся.

Фото: Людмила Денісова