Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які піддавалися катуванням та жорстокому поводженню. Про це розповіла уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

– Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до СІЗО в російському Брянську. Їх роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально, – розповіла Денісова.

Декого з жінок-військовополонених примушували брати участь у зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову.

Денісова додала, що такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими.

– Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України, – написала Денісова.

Раніше Людмила Денісова розповіла про звірства окупантів у Київській області. На територіях, що звільнені від росіян, фіксуються масові випадки катувань мирного населення.

Зокрема, у місті Ірпінь поблизу Києва виявлено вбитих дітей віком до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань.

Фото: Людмила Денісова