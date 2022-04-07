В Министерстве внутренних дел заявили об аресте активов общества, чьим конечным бенефициаром является жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко.
Как уточняется, речь идет о семи квартирах, двух имущественных комплексах, а также транспортных средствах и дорогостоящих предметах искусства.
По данным МВД, все эти активы передадут в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, которые были получены от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, Госбюро расследований расследует производство о преступной схеме поставок угля со временно оккупированных территорий, а также содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан из Украины.
Одним из фигурантом данного дела является Виктор Медведчук, которому совместно с экс-министром энергетики Владимиром Демчишиным сообщили о подозрении в сентябре 2021 года.
В октябре суд направил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, несмотря на то, что обвинение просило определить залог в 1 млрд грн.
Печерский районный суд Киева 10 января продлил домашний арест Медведчука с 6 до 10 месяцев.
Сам Виктор Медведчук утверждал, что все доказательства против него “сфабрикованы”.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко 27 февраля сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
Генпрокурор Ирина Венедиктова в тот же день отметила, что прокуратура занимается проверкой информации о том, где находится Медведчук.