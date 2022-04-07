В Министерстве внутренних дел заявили об аресте активов общества, чьим конечным бенефициаром является жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко.

Как уточняется, речь идет о семи квартирах, двух имущественных комплексах, а также транспортных средствах и дорогостоящих предметах искусства.

По данным МВД, все эти активы передадут в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, которые были получены от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, Госбюро расследований расследует производство о преступной схеме поставок угля со временно оккупированных территорий, а также содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан из Украины.

Одним из фигурантом данного дела является Виктор Медведчук, которому совместно с экс-министром энергетики Владимиром Демчишиным сообщили о подозрении в сентябре 2021 года.

В октябре суд направил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря, несмотря на то, что обвинение просило определить залог в 1 млрд грн.

Печерский районный суд Киева 10 января продлил домашний арест Медведчука с 6 до 10 месяцев.

Сам Виктор Медведчук утверждал, что все доказательства против него “сфабрикованы”.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко 27 февраля сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в тот же день отметила, что прокуратура занимается проверкой информации о том, где находится Медведчук.