У Міністерстві внутрішніх справ заявили про арешт активів товариства, чиїм кінцевим бенефіціаром є дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

Як уточнюється, йдеться про сім квартир, два майнові комплекси, а також транспортні засоби та дорогі предмети мистецтва.

За даними МВС, усі ці активи передадуть в управління Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, Держбюро розслідувань розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, а також сприяння терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР” групою громадян з України.

Одним із фігурантом цієї справи є Віктор Медведчук, якому спільно з ексміністром енергетики Володимиром Демчишиним повідомили про підозру у вересні 2021 року.

У жовтні суд направив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, незважаючи на те, що звинувачення просило визначити заставу 1 млрд грн.

Печерський районний суд Києва 10 січня продовжив домашній арешт Медведчука із 6 до 10 місяців.

Сам Віктор Медведчук стверджував, що всі докази проти нього “сфабриковані”.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 27 лютого повідомив, що Медведчук втік із-під домашнього арешту.

Генпрокурор Ірина Венедіктова того ж дня зазначила, що прокуратура перевіряє інформацію про те, де перебуває Медведчук.