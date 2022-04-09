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Факты / Украина

Поехали по необследованной дороге – ОВА о подрыве на мине бригады Сумыоблэнерго

Татьяна Забожко редактор ленты
Підрив на міні бригади Сумиобленерго

Ремонтная бригада Сумыоблэнерго подорвалась на мине, потому что поехала по необследованной дороге.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Несмотря на то, что им был указан обследованный и разминированный путь, они почему-то изменили маршрут движения, и автомобиль взорвался на мине, – отметил председатель ОВА.

В результате взрыва один сотрудник ремонтной бригады погиб, двое получили тяжелые ранения, еще двое – контузию.

– Автомобиль наехал задним колесом на противотанковую мину. Если бы наехал передним, то последствия могли бы быть гораздо хуже и трагичнее, – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Известно, что сумским энергетикам удалось возобновить снабжение почти по всей области – без электроснабжения остается около 2 тыс. абонентов.

Больше всего их в городе Тростянец – около 1,5 тыс., хотя еще неделю назад было ориентировочно 15 тыс.

Таким образом, за неделю ремонтники возобновили электроснабжение почти на 90%.

Также многие абоненты без электроснабжения остаются в Великописаревской общине.

Отметим, что автомобиль с бригадой работников Сумыоблэнерго взорвался на оставленной российскими военными противотанковой мине 7 апреля вблизи села Белка Ахтырского района.

Ремонтники выехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение.

Двоих мужчин, получивших травмы и переломы, отвезли в больницу. Еще двое работников с контузией в госпитализации не нуждались.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Дмитрий Живицкий

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