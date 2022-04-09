Ремонтная бригада Сумыоблэнерго подорвалась на мине, потому что поехала по необследованной дороге.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
– Несмотря на то, что им был указан обследованный и разминированный путь, они почему-то изменили маршрут движения, и автомобиль взорвался на мине, – отметил председатель ОВА.
В результате взрыва один сотрудник ремонтной бригады погиб, двое получили тяжелые ранения, еще двое – контузию.
– Автомобиль наехал задним колесом на противотанковую мину. Если бы наехал передним, то последствия могли бы быть гораздо хуже и трагичнее, – подчеркнул Дмитрий Живицкий.
Известно, что сумским энергетикам удалось возобновить снабжение почти по всей области – без электроснабжения остается около 2 тыс. абонентов.
Больше всего их в городе Тростянец – около 1,5 тыс., хотя еще неделю назад было ориентировочно 15 тыс.
Таким образом, за неделю ремонтники возобновили электроснабжение почти на 90%.
Также многие абоненты без электроснабжения остаются в Великописаревской общине.
Отметим, что автомобиль с бригадой работников Сумыоблэнерго взорвался на оставленной российскими военными противотанковой мине 7 апреля вблизи села Белка Ахтырского района.
Ремонтники выехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение.
Двоих мужчин, получивших травмы и переломы, отвезли в больницу. Еще двое работников с контузией в госпитализации не нуждались.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 45-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Дмитрий Живицкий