Ремонтная бригада Сумыоблэнерго подорвалась на мине, потому что поехала по необследованной дороге.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Несмотря на то, что им был указан обследованный и разминированный путь, они почему-то изменили маршрут движения, и автомобиль взорвался на мине, – отметил председатель ОВА.

В результате взрыва один сотрудник ремонтной бригады погиб, двое получили тяжелые ранения, еще двое – контузию.

– Автомобиль наехал задним колесом на противотанковую мину. Если бы наехал передним, то последствия могли бы быть гораздо хуже и трагичнее, – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Известно, что сумским энергетикам удалось возобновить снабжение почти по всей области – без электроснабжения остается около 2 тыс. абонентов.

Больше всего их в городе Тростянец – около 1,5 тыс., хотя еще неделю назад было ориентировочно 15 тыс.

Таким образом, за неделю ремонтники возобновили электроснабжение почти на 90%.

Также многие абоненты без электроснабжения остаются в Великописаревской общине.

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Отметим, что автомобиль с бригадой работников Сумыоблэнерго взорвался на оставленной российскими военными противотанковой мине 7 апреля вблизи села Белка Ахтырского района.

Ремонтники выехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение.

Двоих мужчин, получивших травмы и переломы, отвезли в больницу. Еще двое работников с контузией в госпитализации не нуждались.

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Фото: Дмитрий Живицкий