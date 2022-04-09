Поїхали необстеженою дорогою – ОВА про підрив на міні бригади Сумиобленерго

Ремонтна бригада Сумиобленерго підірвалася на міні, тому що поїхала необстеженою дорогою.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Незважаючи на те, що їм був вказаний обстежений та розмінований шлях, вони чомусь змінили маршрут руху, й автомобіль підірвався на міні, – зазначив голова ОВА.

Унаслідок вибуху один співробітник ремонтної бригади загинув, двоє дістали тяжких поранень, ще двоє – контузію.

– Автомобіль наїхав заднім колесом на протитанкову міну. Якби наїхав переднім, то наслідки могли б бути набагато гіршими та більш трагічними, – наголосив Дмитро Живицький.

Відомо, що нині сумським енергетикам вдалось відновити постачання майже по всій області – без електропостачання залишається близько 2 тис. абонентів.

Найбільше їх у місті Тростянець – близько 1,5 тис., хоча ще тиждень тому було орієнтовно 15 тис.

Таким чином, за тиждень ремонтники відновили електропостачання майже на 90%.

Так само багато абонентів без електропостачання залишається у Великописарівській громаді.

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Зауважимо, що автомобіль із бригадою працівників Сумиобленерго підірвався на залишеній російськими військовими протитанковій міні 7 квітня поблизу села Білка Охтирського району.

Ремонтники виїхали на локацію, щоб відновити електропостачання.

Двох чоловіків, які дістали травми та переломи, відвезли до лікарні. Ще двоє працівників із контузією госпіталізації не потребували.

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Фото: Дмитро Живицький