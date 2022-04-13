В Буче под Киевом идет идентификация тел украинцев, расстрелянных и замученных российскими военными. К процессу присоединились французские криминалисты.

Сегодня они вместе с украинскими экспертами изучали останки человека в обгоревшей машине, которую сожгли россияне. Его будут опознаваться по ДНК, сообщает корреспондент Фактов ICTV с места событий.

Сейчас машина находится на кладбище автомобильной техники в Буче.

Здесь стоит также расстрелянный микроавтобус с надписью Дети.

К идентификации тел погибших в Буче присоединились французские криминалисты / 9 фотографий

По последним данным, в Буче после освобождения от российских захватчиков обнаружили уже более 400 тел мирных жителей.

Накануне здесь открыли вторую могилу массового захоронения – 56 тел, а также четыре отдельных могилы. В городе до сих пор работают саперы, в частности, по лесополосам и лесам.