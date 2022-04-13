У Бучі під Києвом триває ідентифікація тіл українців, розстріляних та закатованих російськими військовими. До процесу доєдналися французькі криміналісти.

Сьогодні вони разом з українськими експертами вивчали залишки людини у обгорілій автівці, яку спалили росіяни. Її опізнаватимуть за ДНК, повідомляє кореспондент Фактів ICTV з місця подій.

Зараз ця машина знаходиться на кладовищі автомобільної техніки у Бучі.

Тут також стоїть розстріляний мікроавтобус із написом Діти.

До ідентифікації тіл загиблих у Бучі доєдналися французькі криміналісти / 9 фотографий

За останніми даними, у Бучі після звільнення від російських загарбників виявили вже понад 400 тіл мирних жителів.

Напередодні тут відкрили другу могилу масового поховання – 56 тіл, а також чотири окремі могили. У місті досі працюють сапери, зокрема по лісосмугах та лісах.