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Факты / Мир

Канада предоставила Украине С$500 млн кредитной помощи

Анастасия Гевко редактор ленты
Канада предоставила Украине С$500 млн кредитной помощи

В среду, 13 апреля, министр финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (или около $400 млн по текущему курсу).

– По состоянию на сегодняшний день это самый большой двусторонний межправительственный кредит для Украины. Средства предоставляются нам на льготных условиях со сроком погашения 10 лет, – сообщил министр на своей странице в Facebook.

Он добавил, что кредитные средства используют для финансирования приоритетных расходов государства.

Марченко поблагодарил правительство Канады и вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд лично за принятое решение.

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