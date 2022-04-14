У середу, 13 квітня, міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитну угоду з урядом Канади про надання Україні 500 млн канадських доларів (або близько $400 млн за поточним курсом).

– Станом на сьогодні це найбільший двосторонній міжурядовий кредит для України. Кошти надаються нам на пільгових умовах із терміном погашення 10 років, – повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що кредитні кошти використовують для фінансування пріоритетних видатків держави.

Сергій Марченко подякував уряду Канади та віце-прем’єру та міністру фінансів Канади Христі Фріланд особисто за прийняте рішення.