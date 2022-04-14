Артиллерия, вертолеты и бронетранспортеры: США выделили Украине новую помощь

Президент США Джо Байден заявил президенту Владимиру Зеленскому о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $800 млн. Сообщается, что в нее вошли артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты.

– Я только что разговаривал с президентом Зеленским и поделился с ним, что моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности $800 млн. Украинские военные использовали оружие, которое мы предоставляем, с разрушительным эффектом. Пока Россия готовится усилить свои атаки на Донбассе, Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине возможности для самозащиты, – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома в среду, 13 апреля.

Он уточнил, что этот новый пакет помощи будет включать в себя многие из высокоэффективных систем вооружения, которые уже предоставлялись Украине, и новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как ожидается, Россия начнет на востоке Украины.

– Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы продолжаем содействовать передаче значительных сил и средств от наших союзников и партнеров по всему миру, – сообщил президент США.

Байден добавил, что заверил Зеленского в том, что американский народ будет и впредь поддерживать храбрых украинцев в их борьбе за свободу.