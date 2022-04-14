Трамп вслед за Байденом признал действия российской армии в Украине геноцидом

Бывший президент США Дональд Трамп, вслед за действующим – Джо Байденом, – назвал действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа.

– То, что сейчас происходит в Украине, это геноцид. Люди никогда раньше не видели подобного, – заявил Трамп в телефонном комментарии Fox News, говоря о зверствах Российской Федерации в Украине.

Дональд Трамп также выразил мнение, что Владимир Путин не стал бы начинать агрессию против Украины, если бы он оставался американским президентом.

Напомним, на днях Байден впервые признал действия российских войск в Украине геноцидом.

Геноцидом российские действия против Украины считает и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он так не считает, а также добавил, что украинцы и россияне – “братья”.