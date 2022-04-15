Удар Вооруженных сил Украины действительно привел к детонированию боеприпасов на крейсере Москва. В настоящее время боеспособность флагмана Черноморского флота РФ полностью утрачена.

Об этом сообщила на брифинге начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк.

– Действительно была проведена операция по атаке на корабельную группу, поражен флагман Черноморского флота РФ Москва. Весьма символично, довольно точно! Когда сдетонировал боекомплект, это еще раз подтвердило, что они заряжены настолько, чтобы уничтожать и уничтожать Украину. Но то, что сделали ВСУ, очень символично, – подчеркнула она.

По ее словам, другие российские корабли пытались оказать помощь крейсеру, однако даже силы природы были на стороне Украины, поскольку шторм не позволял провести спокойно спасательную операцию, эвакуировать экипаж.

– К сожалению, деталей всех сообщить сейчас не могу, достоверных данных у нас нет. Говорим только правду – то, что мы знаем! Есть информация, что повреждения настолько серьезные, что боеспособность корабля утеряна. Далее ждем подтверждений абсолютно убедительных, потому что заявления РФ – для нас не абсолют, — сказала Гуменюк.

Говоря о ситуации в южных регионах, она подчеркнула, что поражение крейсера Москва ударило по имперским амбициям врага, именно поэтому ночью РФ наносила ракетные удары, и сейчас обстреливает Николаевскую область.

13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что две ракеты Нептун попали в крейсер Москва, участвовавший в атаке на остров Змеиный.

На следующий день СМИ сообщили, что флагман Черноморского флота РФ из-за повреждений накренился и затонул. Однако подтверждения пока нет. В Министерстве обороны РФ заявили только о пожаре на судне из-за детонации боеприпасов.