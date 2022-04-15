Удар Збройних сил України справді призвів до детонування боєприпасів на крейсері Москва, наразі боєздатність флагмана Чорноморського флоту РФ повністю втрачена.

Про це повідомила на брифінгу начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.

– Справді була проведена операція щодо атаки на корабельну групу, вражено флагман Чорноморського флоту РФ Москва. Досить символічно, досить влучно! Коли здетонував боєкомплект, це ще раз підтвердило, що вони заряджені настільки, щоб нищити і нищити Україну. Але те, що зробили ЗСУ, дуже символічно, – наголосила вона.

За її словами, інші російські кораблі намагалися надати допомогу крейсеру, проте навіть сили природи були на боці України, оскільки шторм не дозволяв ані провести спокійно рятувальну операцію, ані евакуювати екіпаж.

– На жаль, деталей всіх повідомити зараз не можу, достовірних даних ми не маємо. Говоримо тільки правду – те, що знаємо! Маємо інформацію, що ураження настільки серйозні, що боєздатність корабля втрачена. Далі чекаємо підтверджень, абсолютно переконливих, тому що заяви РФ – для нас не абсолют, – сказала Гуменюк.

Говорячи про ситуацію у південних регіонах, вона наголосила, що ураження крейсера Москва вдарило по імперських амбіціях ворога, саме тому вночі РФ завдавала ракетних ударів, і зараз обстрілює Миколаївську область.

13 квітня голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що дві ракети Нептун поцілили у крейсер Москва, який брав участь в атаці на острів Зміїний.

Наступного дня ЗМІ повідомили, що флагман Чорноморського флоту РФ через пошкодження накренився і затонув. Проте підтвердження поки немає. В Міністерстві оборони РФ заявили лише про пожежу на судні через детонацію боєприпасів.