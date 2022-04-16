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Факты / Украина

Автобусами и личным транспортом: где в Украине 16 апреля открыты гуманитарные коридоры

Татьяна Забожко редактор ленты
Евакуація в Луганській області

16 апреля в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Четыре маршрута – из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье – будут действовать только для граждан на собственном транспорте.

Автобусы для эвакуации по этому маршруту все еще не могут ехать, потому что из-за погодных условий размыта дорога между Запорожьем и Васильевкой.

Еще пять коридоров будут открыты по направлениям:

  • Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28)
  • Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
  • Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
  • Рубежное – Бахмут.

Как отмечает Ирина Верещук, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ирина Верещук

Фото: Кирилл Тимошенко

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