16 апреля в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Четыре маршрута – из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье – будут действовать только для граждан на собственном транспорте.
Автобусы для эвакуации по этому маршруту все еще не могут ехать, потому что из-за погодных условий размыта дорога между Запорожьем и Васильевкой.
Еще пять коридоров будут открыты по направлениям:
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28)
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).
- Горное – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
Как отмечает Ирина Верещук, гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при прекращении обстрелов со стороны оккупационных войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ирина Верещук
Фото: Кирилл Тимошенко