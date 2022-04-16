Автобусами й власним транспортом: де в Україні 16 квітня відкриті гуманітарні коридори

16 квітня в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Чотири маршрути – із Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя – діятимуть лише для громадян на власному транспорті.

Автобуси для евакуації цим маршрутом все ще не можуть їхати, тому що через погодні умови розмито дорогу між Запоріжжям та Василівкою.

Ще п’ять коридорів будуть відкритими за напрямками:

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце збору – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце збору – вул. Первомайська, 42).

Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Як наголошує Ірина Верещук, гуманітарні коридори у Луганській області працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Кирило Тимошенко