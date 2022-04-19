Российская армия начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинская армия будет защищаться, и мы не отдадим оккупантам ни одного клочка нашей земли.

– На Востоке и Юге нашего государства оккупанты пытаются атаковать немного более продуманно, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами. По-видимому, российские генералы, привыкшие не считать потери, убили уже столько российских военных, что даже им приходится осторожничать, потому что никого не останется, чтобы наступать. Впрочем, пусть не надеются, что это им поможет. Это вопрос только времени — когда вся территория нашего государства будет освобождена от оккупантов, — сказал президент.

Глава государства заявил, что российские ракетные удары по Украине являются стратегической бессмыслицей и приведут лишь к ракетной самодемилитаризации РФ.

– Без импорта они не могут даже это. А когда еще будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным. То есть российские ракетные удары приводят к только одному – ракетной самодемилитаризации РФ, – сказал он.

Сегодня Зеленский общался с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, с премьер-министрами Болгарии и Хорватии, а также провел важное совещание по послевоенному восстановлению и развитию Украины.

– Мы разрабатываем комплексный план, предусматривающий восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины. Речь идет не только об объеме физической работы – построить жилье, восстановить предприятия, завести новый бизнес, который будет работать на восстановление инфраструктуры и обновление экономических отношений в нашем государстве. Но и о переосмыслении того, как будет развиваться наша страна, — отметил Зеленский.

Традиционно вечером президент подписал указ о награждении украинских героев. Государственными наградами отмечены 192 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 24 из них посмертно.