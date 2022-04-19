Російська армія розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українська армія буде захищатися, і ми не віддамо окупантам жодного клаптика нашої землі.

– На Сході та Півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережними, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу, коли вся територія нашої держави буде звільнена від окупантів, – сказав президент.

Глава держави заявив, що російські ракетні удари по Україні є стратегічним безглуздям і призведуть лише до ракетної самодемілітаризації РФ.

– Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли ще й будуть закриті всі лазівки, які використовуються для обходу санкцій і коли будуть запроваджені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять до лише одного – ракетної самодемілітаризації РФ, – сказав він.

Сьогодні Зеленський спілкувався з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, з прем’єр-міністрами Болгарії та Хорватії, а також провів важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України.

– Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України. Йдеться не тільки про обсяг фізичної роботи – побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та на оновлення економічних відносин в нашій державі. Але і про переосмислення того, як буде розвиватись наша країна надалі, – зауважив Зеленський.

Традиційно ввечері президент підписав указ про нагородження українських героїв. Державними нагородами відзначені 192 військовослужбовця Збройних Сил України, 24 з них посмертно.