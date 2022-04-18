Оккупанты попытаются штурмовать завод Азовсталь в Мариуполе — Денисова

В ближайшие дни российские оккупанты попытаются взять штурмом завод Азовсталь в Мариуполе. Кроме украинских защитников, там также скрываются более 1 тыс. мирных жителей.

Об этом 18 апреля сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— В помещениях и подвалах завода остаются горожане, которые не желают выходить, поскольку их дома разрушены и они не хотят быть отправленными в фильтрационные лагеря и Россию. Среди них женщины, дети и старики, — заявила она.

Только по официальным данным, в Мариуполе действуют уже четыре фильтрационных лагеря рашистов. Туда оккупанты под дулами автоматов сгоняют жителей города, перед тем как депортировать в Россию.

— Там находятся более 20 тыс. человек. В соседнем селе Безымянное также есть лагерь, в котором от 5-7 тыс. граждан, — уточнила Людмила Денисова.

Действия рашистской армии в Мариуполе уполномоченная Верховной Рады по правам человека в очередной раз назвала актом геноцида украинского народа.

Также она в очередной раз обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушения прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием зафиксировать этот и другие факты военных преступлений россиян в Украине.