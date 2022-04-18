Окупанти спробують штурмувати завод Азовсталь у Маріуполі – Денісова

Найближчими днями російські окупанти спробують взяти штурмом завод Азовсталь у Маріуполі. Окрім українських захисників, там також переховуються понад 1 тис. мирних мешканців.

Про це 18 квітня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– У приміщеннях та підвалах заводу залишаються містяни, які не бажають виходити, оскільки їхні будинки зруйновані і вони не хочуть бути відправленими до фільтраційних таборів та Росії. Серед них жінки, діти та люди похилого віку, – заявила вона.

Лише за офіційними даними, у Маріуполі діють уже чотири фільтраційних табори рашистів. Туди окупанти під дулами автоматів зганяють мешканців міста перед тим, як депортувати в Росію.

– Там перебувають понад 20 тис. осіб. У сусідньому селі Безіменне також є табір, в якому від 5-7 тис. громадян, – уточнила Людмила Денісова.

Дії рашистської армії в Маріуполі уповноважена Верховної Ради з прав людини вкотре назвала актом геноциду українського народу.

Також вона вкотре звернулася до Комісії ООН з розслідування порушення прав людини під час військового вторгнення РФ до України з вимогою зафіксувати цей та інші факти військових злочинів росіян в Україні.