Президент США Джо Байден во вторник, 19 апреля, заявил, что Соединенные Штаты планируют направить в Украину больше артиллерии.

Об этом он сказал по прибытии в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, пишет CNN.

Как уточняется, журналисты на взлетной полосе спросили Байдена, планирует ли он поставить Украине больше артиллерии, на что он ответил “да” и сел в ​​свой кортеж.

В то же время представитель Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга, что США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ.

Она уточнила, что не исключено, что ограничения могут быть приняты уже на этой неделе.

– Да, это возможно. Пока что мы продолжаем рассматривать варианты, процесс идет, – отметила она, отвечая на вопрос журналиста.

Кроме того, по словам Псаки, Байден обсудил с лидерами стран ЕС “дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер” против России.

Представитель Белого дома добавила, что лидеры согласились продолжить координировать свою позицию, в том числе через G7, ЕС и НАТО, и заявили о готовности предоставлять экономическую и гуманитарную помощь, а также помощь в сфере безопасности.

Напомним, в Украину уже начали прибывать грузы из последнего пакета помощи администрации Байдена в размере $800 млн.

Она включает в себя тяжелое оборудование – такое как 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников-камикадзе Switchblade.