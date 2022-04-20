Президент США Джо Байден у вівторок, 19 квітня, заявив, що Сполучені Штати планують направити в Україну більше артилерії.

Про це він сказав після прибуття в Портсмут, штат Нью-Гемпшир, пише CNN.

Як уточнюється, журналісти на злітній смузі запитали Байдена, чи планує він поставити Україні більше артилерії, на що він відповів “так” і сів у свій кортеж.

Водночас, представник Білого дому Джен Псакі заявила під час брифінгу, що США продовжують розглядати варіанти нових санкцій проти РФ.

Вона уточнила, що не виключено, що обмеження можуть бути прийняті вже цього тижня.

– Це можливо. Поки що ми продовжуємо розглядати варіанти, процес іде, – наголосила вона, відповідаючи на запитання журналіста.

Крім того, за словами Псакі, Байден обговорив із лідерами країн ЄС “дипломатичну участь та скоординовані зусилля, щоб продовжити схвалення серйозних економічних заходів” проти Росії.

Представник Білого дому додала, що лідери погодилися продовжити координувати свою позицію, зокрема через G7, ЄС та НАТО, та заявили про готовність надавати Україні економічну та гуманітарну допомогу, а також допомогу у сфері безпеки.

Нагадаємо, в Україну вже почали прибувати вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації Байдена у розмірі $800 млн.

Вона включає важке обладнання – як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 безпілотників-камікадзе Switchblade.