Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Мир

Министры финансов ряда стран покинули закрытое заседание G20 из-за России

Анастасия Гевко редактор ленты
Министры финансов ряда стран покинули закрытое заседание G20 из-за России

В среду, 20 апреля, министры финансов ряда стран покинули закрытое заседание G20 в Вашингтоне, когда начал выступать делегат от Российской Федерации.

Об этом CNN сообщил источник, знакомый с ходом заседания. 

По его словам, в забастовке участвовала министр финансов США Джэнет Йеллен, а также европейские и другие западные официальные лица.

Накануне встречи официальные лица США заявили, что Йеллен не будет участвовать в некоторых заседаниях собрания, в которых участвует РФ.

Украинские официальные лица выступали на заседании в качестве приглашенных гостей, они также ушли во время презентации России. 

Другой чиновник сообщил, что министры финансов заранее обсудили планы бойкота участия России. 

Йеллен сказала, что ранее в этом месяце она сообщила Индонезии – принимающей стороне G20 в этом году – что она не будет участвовать в заседаниях, в которых участвует Россия. 

– Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых учреждений России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне, – заявила Йеллен Комитету по финансовым услугам Палаты представителей.

Хотя президент США Джо Байден заявил, что России больше не следует быть в G20, для изгнания Москвы потребуется поддержка всех членов. Это считается маловероятным, поскольку Китай заявил, что не согласится на исключение России из Большой двадцатки.

Читайте
Байден объявил о $1 млрд помощи для Украины и инициировал исключение РФ из G20

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка