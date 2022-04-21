Министры финансов ряда стран покинули закрытое заседание G20 из-за России

В среду, 20 апреля, министры финансов ряда стран покинули закрытое заседание G20 в Вашингтоне, когда начал выступать делегат от Российской Федерации.

Об этом CNN сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

По его словам, в забастовке участвовала министр финансов США Джэнет Йеллен, а также европейские и другие западные официальные лица.

Накануне встречи официальные лица США заявили, что Йеллен не будет участвовать в некоторых заседаниях собрания, в которых участвует РФ.

Украинские официальные лица выступали на заседании в качестве приглашенных гостей, они также ушли во время презентации России.

Другой чиновник сообщил, что министры финансов заранее обсудили планы бойкота участия России.

Йеллен сказала, что ранее в этом месяце она сообщила Индонезии – принимающей стороне G20 в этом году – что она не будет участвовать в заседаниях, в которых участвует Россия.

– Президент Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что ни в одном из финансовых учреждений России не может быть обычного бизнеса. Он попросил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять своим коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне, – заявила Йеллен Комитету по финансовым услугам Палаты представителей.

Хотя президент США Джо Байден заявил, что России больше не следует быть в G20, для изгнания Москвы потребуется поддержка всех членов. Это считается маловероятным, поскольку Китай заявил, что не согласится на исключение России из Большой двадцатки.