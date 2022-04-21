Міністри фінансів низки країн залишили закрите засідання G20 через Росію

У середу, 20 квітня, міністри фінансів низки країн залишили закрите засідання G20 у Вашингтоні, коли почав виступати делегат від Російської Федерації.

Про це CNN повідомило джерело, знайоме з перебігом засідання.

За його словами, у страйку брала участь міністр фінансів США Джанет Єллен, а також європейські та інші західні офіційні особи.

Напередодні зустрічі офіційні особи США заявили, що Єллен не братиме участі в деяких засіданнях зборів, у яких бере участь РФ.

Українські офіційні особи виступали на засіданні як запрошені гості, вони також пішли під час презентації Росії.

Інший урядовець повідомив, що міністри фінансів заздалегідь обговорили плани бойкоту участі Росії.

Єллен сказала, що раніше цього місяця вона повідомила Індонезії, яка приймає сторони G20 цього року, що вона не братиме участі в засіданнях, в яких бере участь Росія.

– Президент Байден ясно дав зрозуміти, і я, безумовно, з ним згодна, що в жодній із фінансових установ Росії не може бути звичайного бізнесу. Він попросив виключити Росію з G20, і я ясно дала зрозуміти своїм колегам в Індонезії, що ми не братимемо участі у низці зустрічей, якщо там будуть росіяни, – заявила Єллен Комітету з фінансових послуг Палати представників.

Хоча президент США Джо Байден заявив, що Росії більше не слід бути в G20, для вигнання Москви буде потрібна підтримка всіх членів. Це вважається малоймовірним, оскільки Китай заявив, що не погодиться на виключення Росії із Великої двадцятки.