В воскресенье, 24 февраля, украинцы будут отмечать Пасху, или Светлое Христово Воскресение, в условиях военного положения.
Из-за полномасштабной войны России против Украины освятить пасхальную корзину, как раньше, смогут не все.
Верующим ради сохранения жизни настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения церквей и следить за богослужением онлайн, ведь армия РФ не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.
Более того, российские захватчики заранее начали использовать прием “информационного алиби”, предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи, даже приводя конкретный перечень областей Украины, где это “может случиться”:
- Запорожская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Харьковская.
Учитывая это, в 2022 году часы работы храмов будут регулироваться военно-гражданскими администрациями в соответствии с действием комендантского часа в каждом отдельном регионе.
Факты ICTV собрали информацию о том, как будут работать церкви в областях Украины во время Пасхи-2022. Информация из регионов – в нашем материале.
Винницкая область
Комендантский час в праздничный день продлится с 22.00 до 06.00 и меняться не будет.
Культовые здания в период комендантского часа будут закрыты.
Освятить пасхальные корзины христиане восточного обряда смогут на прилегающей к храмам территории:
- 23 апреля – в течение дня до 20.00,
- 24 апреля – начиная с 09.00.
Волынская область
В пасхальную ночь комендантский час будет действовать на территории всей области.
Однако в это время людям разрешат посетить культовые здания для освящения пасхальных корзин.
За пределами храмов и прилегающих к ним территорий правоохранители будут останавливать людей и транспортные средства для проверки.
Именно поэтому, идя в церковь, нужно обязательно взять документ, удостоверяющий личность.
Днепропетровская область
В пасхальную ночь в Днепропетровской области будет отменен комендантский час с 22.00 23 апреля до 05.00 24 апреля.
В это время в регионе будут работать общественный транспорт и уличное освещение.
За употребление алкогольных напитков в общественных местах нарушителей будет наказывать полиция, которая в эти дни будет усиленно патрулировать улицы.
Донецкая область
Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.
Житомирская область
Рекомендаций относительно празднования Пасхи в областной военной администрации еще не предоставили, но, очевидно, 24 апреля будут действовать такие же правила, как и в Вербное воскресенье, 17 апреля.
Тогда участников религиозных мероприятий просили соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не посещать храмы во время действия комендантского часа – с 22.00 до 05.00. Предварительно священнослужители будут совершать богослужения с учетом этих обстоятельств.
В то же время, следует помнить, что сейчас всем необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, которые в случае необходимости будут проверять полицейские.
Закарпатская область
Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.
Запорожская область
Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.
Ивано-Франковская область
В период Пасхи в области произошли изменения комендантского часа.
В ночь с 22 на 23 апреля комендантский час продлится с 23.00 до 06.00, а в ночь с 23 на 24 апреля – с 23.00 до 05.00.
Киевская область
Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют. Комендантский час в Киевской области длится с 22.00 до 05.00.
Кировоградская область
По словам главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, все верующие области будут отмечать Пасху дома.
Богослужения состоятся в помещениях храмов только при участии священнослужителей.
Освящение пасхальных корзин для всех желающих начнется вне храмов после завершения комендантского часа, но не ранее 06.00.
Луганская область
Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.
Львовская область
Ночных служб в области на Пасху не будет. Церковь будет соблюдать установленный комендантский час – с 23.00 до 06.00.
Николаевская область
Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.
Одесская область
Освятить пасхальные корзины можно будет по завершении комендантского часа, то есть ориентировочно с 06.30-07.00.
Полтавская область
Комендантский час с 22.00 до 05.00 на Пасху не отменяется.
В ночь на Пасху и в течение 24 апреля богослужения будут проходить только внутри храма и без верующих.
На службе могут быть до 10 человек – священников, диаконов, пономарей или тех, кто помогает править службу. Они должны прийти в храм к началу комендантского часа.
Освятить паски можно будет вне действия комендантского часа при отсутствии воздушных тревог и без скопления людей.
Ровенская область
В ночь на 24 апреля в храмах области проведут пасхальные богослужения. Действие комендантского часа с 22.00 до 06.00 не будет отменено, однако прихожане смогут посетить храм.
Во время праздника разрешается работа только культовых зданий, передвижение в места проведения богослужений и пребывание вблизи церквей.
Немало храмов формирует расписания освящения пасок в субботу, чтобы верующие могли прийти в храм и не создавать скоплений, ведь опасность ракетных ударов сохраняется.
Сумская область
Из-за возможных провокаций со стороны РФ глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий призывает жителей региона оставаться в праздничный день дома и приобщиться к богослужению онлайн.
Освятить корзины руководитель ОВА просит людей в любой другой день.
Тернопольская область
На Пасху церкви в области будут закрыты, а освящение пасхальных корзин состоится с учетом комендантского часа.
Харьковская область
Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.
Херсонская область
По данным издания Вгору, в одном из храмов Православной церкви Украины Херсона прихожане смогут освятить паски днем в субботу, 23 апреля.
Традиционное богослужение начнется в 08.00 в воскресенье, 24 апреля.
Хмельницкая область
Ночью на 24 апреля комендантского часа в области не будет.
Черкасская область
В Черкасской области также отменят комендантский час с 21.30 23 апреля до 06.00 24 апреля.
Однако в случае воздушной тревоги люди должны немедленно направиться к ближайшему укрытию.
Также на Пасху улицы будут усиленно патрулировать правоохранители и силы теробороны.
Черновицкая область
Освящение корзин на территории области будет проходить с учетом комендантского часа, то есть вечером 23 апреля и утром 24 апреля.
Черниговская область
Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.