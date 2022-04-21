В воскресенье, 24 февраля, украинцы будут отмечать Пасху, или Светлое Христово Воскресение, в условиях военного положения.

Из-за полномасштабной войны России против Украины освятить пасхальную корзину, как раньше, смогут не все.

Верующим ради сохранения жизни настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения церквей и следить за богослужением онлайн, ведь армия РФ не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

Более того, российские захватчики заранее начали использовать прием “информационного алиби”, предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи, даже приводя конкретный перечень областей Украины, где это “может случиться”:

Запорожская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Харьковская.

Учитывая это, в 2022 году часы работы храмов будут регулироваться военно-гражданскими администрациями в соответствии с действием комендантского часа в каждом отдельном регионе.

Факты ICTV собрали информацию о том, как будут работать церкви в областях Украины во время Пасхи-2022. Информация из регионов – в нашем материале.

Винницкая область

Комендантский час в праздничный день продлится с 22.00 до 06.00 и меняться не будет.

Культовые здания в период комендантского часа будут закрыты.

Освятить пасхальные корзины христиане восточного обряда смогут на прилегающей к храмам территории:

23 апреля – в течение дня до 20.00,

24 апреля – начиная с 09.00.

Волынская область

В пасхальную ночь комендантский час будет действовать на территории всей области.

Однако в это время людям разрешат посетить культовые здания для освящения пасхальных корзин.

За пределами храмов и прилегающих к ним территорий правоохранители будут останавливать людей и транспортные средства для проверки.

Именно поэтому, идя в церковь, нужно обязательно взять документ, удостоверяющий личность.

Днепропетровская область

В пасхальную ночь в Днепропетровской области будет отменен комендантский час с 22.00 23 апреля до 05.00 24 апреля.

В это время в регионе будут работать общественный транспорт и уличное освещение.

За употребление алкогольных напитков в общественных местах нарушителей будет наказывать полиция, которая в эти дни будет усиленно патрулировать улицы.

Донецкая область

Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.

Житомирская область

Рекомендаций относительно празднования Пасхи в областной военной администрации еще не предоставили, но, очевидно, 24 апреля будут действовать такие же правила, как и в Вербное воскресенье, 17 апреля.

Тогда участников религиозных мероприятий просили соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не посещать храмы во время действия комендантского часа – с 22.00 до 05.00. Предварительно священнослужители будут совершать богослужения с учетом этих обстоятельств.

В то же время, следует помнить, что сейчас всем необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, которые в случае необходимости будут проверять полицейские.

Закарпатская область

Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.

Запорожская область

Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.

Ивано-Франковская область

В период Пасхи в области произошли изменения комендантского часа.

В ночь с 22 на 23 апреля комендантский час продлится с 23.00 до 06.00, а в ночь с 23 на 24 апреля – с 23.00 до 05.00.

Киевская область

Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют. Комендантский час в Киевской области длится с 22.00 до 05.00.

Кировоградская область

По словам главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, все верующие области будут отмечать Пасху дома.

Богослужения состоятся в помещениях храмов только при участии священнослужителей.

Освящение пасхальных корзин для всех желающих начнется вне храмов после завершения комендантского часа, но не ранее 06.00.

Луганская область

Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.

Львовская область

Ночных служб в области на Пасху не будет. Церковь будет соблюдать установленный комендантский час – с 23.00 до 06.00.

Николаевская область

Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.

Одесская область

Освятить пасхальные корзины можно будет по завершении комендантского часа, то есть ориентировочно с 06.30-07.00.

Полтавская область

Комендантский час с 22.00 до 05.00 на Пасху не отменяется.

В ночь на Пасху и в течение 24 апреля богослужения будут проходить только внутри храма и без верующих.

На службе могут быть до 10 человек – священников, диаконов, пономарей или тех, кто помогает править службу. Они должны прийти в храм к началу комендантского часа.

Освятить паски можно будет вне действия комендантского часа при отсутствии воздушных тревог и без скопления людей.

Ровенская область

В ночь на 24 апреля в храмах области проведут пасхальные богослужения. Действие комендантского часа с 22.00 до 06.00 не будет отменено, однако прихожане смогут посетить храм.

Во время праздника разрешается работа только культовых зданий, передвижение в места проведения богослужений и пребывание вблизи церквей.

Немало храмов формирует расписания освящения пасок в субботу, чтобы верующие могли прийти в храм и не создавать скоплений, ведь опасность ракетных ударов сохраняется.

Сумская область

Из-за возможных провокаций со стороны РФ глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий призывает жителей региона оставаться в праздничный день дома и приобщиться к богослужению онлайн.

Освятить корзины руководитель ОВА просит людей в любой другой день.

Тернопольская область

На Пасху церкви в области будут закрыты, а освящение пасхальных корзин состоится с учетом комендантского часа.

Харьковская область

Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.

Херсонская область

По данным издания Вгору, в одном из храмов Православной церкви Украины Херсона прихожане смогут освятить паски днем ​​в субботу, 23 апреля.

Традиционное богослужение начнется в 08.00 в воскресенье, 24 апреля.

Хмельницкая область

Ночью на 24 апреля комендантского часа в области не будет.

Черкасская область

В Черкасской области также отменят комендантский час с 21.30 23 апреля до 06.00 24 апреля.

Однако в случае воздушной тревоги люди должны немедленно направиться к ближайшему укрытию.

Также на Пасху улицы будут усиленно патрулировать правоохранители и силы теробороны.

Черновицкая область

Освящение корзин на территории области будет проходить с учетом комендантского часа, то есть вечером 23 апреля и утром 24 апреля.

Черниговская область

Данные о работе церквей региона на Пасху отсутствуют.