Комендантська година в Україні на Великдень 2022: як працюватимуть церкви в областях

У неділю, 24 лютого, українці відзначатимуть Великдень, або Світле Христове Воскресіння, в умовах воєнного стану.

Через повномасштабну війну Росії проти України освятити великодній кошик, як раніше, зможуть не всі.

Вірянам заради збереження життя настійливо рекомендують утриматись від відвідин церков та стежити за богослужінням онлайн, адже армія РФ не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Ба більше, російські загарбники заздалегідь почали використовувати прийом “інформаційного алібі”, попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня, навіть наводячи конкретний перелік областей України, де це “може відбутися”:

Запорізька,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська.

Зважаючи на це, цьогоріч години роботи храмів регулюватимуть військово-цивільні адміністрації відповідно до дії комендантської години в кожному окремому регіоні.

Факти ICTV зібрали інформацію про те, як працюватимуть церкви в областях України під час Великодня-2022. Інформація з регіонів – у нашому матеріалі.

Вінницька область

Комендантська година в святковий день триватиме з 22.00 до 06.00 і змінюватися не буде.

Культові споруди у період комендантської години будуть зачинені.

Освятити великодні кошики християни східного обряду зможуть на прилеглій до храмів території:

23 квітня – упродовж дня до 20.00,

24 квітня – починаючи з 09.00.

Волинська область

У великодню ніч комендантська година діятиме на території всієї області.

Однак у цей час людям дозволять відвідати культові споруди для освячення великодніх кошиків.

Поза межами храмів та прилеглих до них територій правоохоронці зупинятимуть людей та транспортні засоби для перевірки.

Саме тому, йдучи до церкви, потрібно обов’язково взяти документ, що посвідчує особу.

Дніпропетровська область

У великодню ніч у Дніпропетровській області скасують комендантську годину із 22.00 23 квітня до 05.00 24 квітня.

У цей час в регіоні працюватиме громадський транспорт та вуличне освітлення.

За вживання алкогольних напоїв у громадських місцях порушників каратиме поліція, що в ці дні посилено патрулюватиме вулиці.

Донецька область

Дані про роботу церков регіону на Великдень відсутні.

Житомирська область

Рекомендацій щодо святкування Великодня в обласній військовій адміністрації ще не надали, але, очевидно, 24 квітня діятимуть такі самі правила, як і у Вербну неділю, 17 квітня.

Тоді учасників релігійних заходів просили дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не відвідувати храми у час дії комендантського часу – із 22.00 до 05.00. Попередньо, священнослужителі здійснюватимуть богослужіння із урахуванням цих обставин.

Водночас варто пам’ятати, що нині всім необхідно мати з собою документи, що посвідчують особу, які в разі необхідності перевірятимуть поліцейські.

Закарпатська область

Дані про роботу церков регіону на Великдень відсутні.

Запорізька область

Дані про роботу церков регіону на Великдень відсутні.

Івано-Франківська область

На період Великодня в області відбулися зміни комендантського часу.

У ніч із 22 на 23 квітня комендантська година триватиме з 23.00 до 6.00, а у ніч із 23 на 24 квітня – із 23.00 до 05.00.

Київська область

Дані про роботу церков регіону на Великдень відсутні. Комендантська година в Київській області триває з 22.00 до 05.00.

Кіровоградська область

За словами голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, усі віряни області святкуватимуть Великдень вдома.

Богослужіння відбудуться у приміщеннях храмів лише за участі священнослужителів.

Освячення великодніх кошиків для усіх охочих розпочнеться поза межами храмів після завершення комендантської години, але не раніше 06.00.

Луганська область

Дані про роботу церков регіону на Великдень відсутні.

Львівська область

Нічних служб в області на Великдень не буде. Церква дотримуватиметься встановленої комендантської години – із 23.00 до 06.00.

Миколаївська область

Дані про роботу церков регіону на Великдень відсутні.

Одеська область

Освятити великодні кошики можна буде після завершення комендантської години, тобто орієнтовно з 06.30-07.00.

Полтавська область

Комендантська година із 22.00 до 05.00 на Великдень не скасовується.

У ніч на Великдень та протягом 24 квітня богослужіння відбуватимуться лише всередині храму та без вірян.

На службі можуть бути до 10 людей – священників, дияконів, паламарів чи тих, хто допомагає правити службу. Вони мають прийти у храм до початку комендантської години.

Освятити паски можна буде поза комендантською годиною за відсутності повітряних тривог та без скупчення людей.

Рівненська область

У ніч на 24 квітня в храмах області проведуть великодні богослужіння. Дію комендантської години з 22.00 до 06.00 не скасовуватимуть, проте парафіяни таки зможуть відвідати храм.

Під час свята дозволяється робота лише культових споруд, пересування до місць проведення богослужінь та перебування поблизу церков.

Чимало храмів формує розклади освячення пасок у суботу, щоб віряни могли прийти до храму та не створювати скупчень, адже небезпека ракетних ударів зберігається.

Сумська область

Через можливі провокації з боку РФ очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликає жителів регіону залишатися у святковий день вдома та долучитися до богослужіння онлайн.

Освятити кошики керівник ОВА просить людей у будь-який інший день.

Тернопільська область

На Великдень церкви в області будуть зачинені, а освячення великодніх кошиків відбудеться з урахуванням комендантської години.

Харківська область

Дані про роботу церков регіону на Великдень відсутні.

Херсонська область

За даними видання Вгору, в одному з храмів Православної церкви України Херсону парафіяни зможуть освятити паски вдень у суботу, 23 квітня.

Традиційне богослужіння розпочнеться о 08.00 в неділю, 24 квітня.

Хмельницька область

Уночі проти 24 квітня комендантської години в області не буде.

Черкаська область

На Черкащині також скасують комендантську годину із 21.30 23 квітня до 06.00 24 квітня.

Однак у випадку повітряної тривоги люди мають негайно прямувати до найближчого укриття.

Також на Великдень вулиці посилено патрулюватимуть правоохоронці та сили тероборони.

Чернівецька область

Освячення кошиків на території області відбуватиметься з урахуванням комендантської години, тобто увечері 23 квітня та вранці 24 квітня.

Чернігівська область

Дані про роботу церков регіону на Великдень відсутні.