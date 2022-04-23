Под Киевом – многокилометровые пробки на Житомирской трассе, появилась схема объезда

Вечером 22 апреля на участке Житомирской трассы в направлении Киева образовались многокилометровые пробки. По неподтвержденной информации, причиной мог стать подрыв моста над трассой.

Пробки под Киевом прокомментировали и в патрульной полиции Киевской области. Правоохранители подтвердили, что на 21.00 22 апреля движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

По информации Telegram-каналов, получивших комментарий от украинских военных, подрыв моста был спланирован. Отмечается, что мост получил серьезные повреждения во время активной фазы боевых действий.

Накануне пасхальных праздников, когда сотни киевлян возвращаются домой и машинопоток значительно вырос, поврежденный мост мог упасть на проезжавший под ним транспорт.

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На фотографиях, которые распространяют пользователи соцсетей, заметно, что пробки образовались и со стороны столицы в направлении Житомира.