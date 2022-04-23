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Факти / Україна

Під Києвом – багатокілометрові пробки на Житомирській трасі, з’явилася схема об’їзду

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Під Києвом – багатокілометрові пробки на Житомирській трасі, з’явилася схема об’їзду

Ввечері 22 квітня на ділянці Житомирської траси у напрямку Києва утворилися багатокілометрові пробки. За непідтвердженою інформацією, причиною міг стати підрив моста над трасою.

Затори під Києвом прокоментували і в патрульній поліції Київської області. Правоохоронці підтвердили, що станом на 21.00 22 квітня рух транспорту ускладнено в обох напрямках.

За інформацією Telegram-каналів, які отримали коментар від українських військових, підрив мосту був спланованим. Зазначається, що міст зазнав серйозних пошкоджень під час активної фази бойових дій.

Напередодні великодніх свят, коли сотні киян повертаються додому і машинопотік значно зріс, пошкоджений міст міг впасти на транспорт, що проїжджав під ним.

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На світлинах, які поширюють користувачі соцмереж, помітно, що затори утворилися і з боку столиці у напрямку Житомира.

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Фото: Depositphotos

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