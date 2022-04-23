Гарантии безопасности сделают Украину неприступной для будущего нападения – Борис Джонсон

Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые должны сделать страну неприступной для будущего российского вторжения, заявил Борис Джонсон.

Джонсон сказал, что необходимо усилить немедленную военную поддержку украинской столицы Киева, поскольку он предупредил, что существует реальная вероятность того, что конфликт может затянуться на длительный период.

Он сказал, что Великобритания хотела отправить танки в Польшу, чтобы советские Т-72, ​​с которыми знакомы украинские экипажи, могли быть переданы правительству в Киеве.

Но, выступая в индийской столице Дели во время визита, Джонсон сказал, что также необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в будущей архитектуре безопасности Европы.

Хотя он сказал, что это будет не то же самое, что гарантия НАТО по Статье 5, в которой нападение на одно государство-член военного альянса под руководством США считается нападением на всех членов, он надеется, что это будет предлагать сдерживание путем воспрепятствования.

— Чего хотят украинцы — и я думаю, что они сейчас получат — так это набора гарантий от стран-единомышленников в отношении того, что мы можем сделать, чтобы поддержать их оружием, обучением и обменом разведданными.

Я надеюсь, что это позволит украинцам предложить сдерживание путем отрицания и убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет неприступной для дальнейшего нападения со стороны России. Это то, что нам нужно сделать, — сказал британский премьер-министр во время своего визита в Индию.