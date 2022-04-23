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Факти / Світ

Гарантії безпеки зроблять Україну неприступною для майбутнього нападу – Борис Джонсон

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Гарантії безпеки зроблять Україну неприступною для майбутнього нападу – Борис Джонсон

Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які мають зробити країну недоступною для майбутнього російського вторгнення, заявив Борис Джонсон.

Джонсон сказав, що треба посилити негайну військову підтримку української столиці Києва, оскільки він попередив, що існує реальна ймовірність того, що конфлікт може затягтися на тривалий період.

Він сказав, що Великобританія хотіла відправити танки до Польщі, щоб радянські Т-72, ​​з якими знайомі українські екіпажі, могли бути передані уряду у Києві.

Але, виступаючи в індійській столиці Делі під час візиту, Джонсон сказав, що також потрібно розробити довгострокове бачення місця України у майбутній архітектурі безпеки Європи.

Хоча він сказав, що це буде не те саме, що гарантія НАТО за статтею 5, в якій напад на одну державу-член військового альянсу під керівництвом США вважається нападом на всіх членів, він сподівається, що це пропонуватиме стримування шляхом перешкоджання.

– Чого хочуть українці – і я думаю, що вони зараз отримають – так це набору гарантій від країн-однодумців щодо того, що ми можемо зробити, щоб підтримати їх зброєю, навчанням та обміном розвідданими.

Я сподіваюся, що це дозволить українцям запропонувати стримування шляхом перешкоджання та переконатися, що їхня територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії. Це те, що нам потрібно зробити, – сказав британський прем’єр-міністр під час свого візиту до Індії.

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Джерело: The Guardian

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