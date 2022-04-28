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Факты / Мир

Байден направит в Конгресс законопроект для изъятия активов РФ в пользу Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Байден направит в Конгресс законопроект для изъятия активов РФ в пользу Украины

В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден собирается предложить Конгрессу проголосовать за законопроект, который позволит изымать связанные с Российской Федерацией активы, чтобы использовать их для поддержки Украины, пострадавшей от российской военной агрессии.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что этот законодательный пакет “укрепит полномочия правительства Соединенных Штатов по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за войну президента Путина против Украины”. 

– Этот пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные инструменты, – говорится в сообщении.

Как предполагается, будет создан упрощенный административный орган для ареста и конфискации активов подсанкционных российских олигархов, который, кроме прочего, расширит число активов, подлежащих аресту, и обеспечит поток доходов в Украину.

Также предложения Байдена сделают уголовно наказуемым владение доходами, полученными от “коррупционных сделок с российским правительством”, для любого лица.

Ожидается, что это поможет противодействовать уклонению от санкций, так как можно будет конфисковывать имущество, которое российские олигархи используют для таких уклонений.

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– В соответствии с действующим законодательством Соединенные Штаты могут конфисковать доходы от нарушений санкций, но они не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушениям санкций. Это предложение закрывает этот пробел, – уточнили в Белом доме.

Также предложения Байдена помогут расширить работу с иностранными партнерами США по изъятию активов, связанных с коррупцией.

Срок для отслеживания отмытых денег будет расширен – с пяти до десяти лет. 

– Уголовные расследования в отношении олигархов могут быть сложными, поскольку опытные преступники используют сложные схемы, которые могут охватывать несколько юрисдикций. Соединенные Штаты часто работают с международными партнерами по этим делам. Продление срока давности даст следователям и прокурорам дополнительное время для привлечения олигархов к уголовной ответственности, – пояснил Вашингтон.

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Фото: Getty Images

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