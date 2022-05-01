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Факти / Україна

Зеленський підтвердив евакуацію цивільних з Азовсталі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зеленський підтвердив евакуацію цивільних з Азовсталі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цивільних евакуюють з Азовсталі в Маріуполі.

– Почалася евакуація цивільних із Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже йде на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони разом із представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу, – повідомив Зеленський на своїй сторінці у Twitter у неділю, 1 травня.

Раніше про те, що евакуація цивільних із заводу Азовсталь у Маріуполі продовжується, повідомили в ООН та Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

За даними ООН, всього в укриттях під металургійним заводом Азовсталь чекають на евакуацію близько 1000 мирних жителів.

Міськрада Маріуполя анонсувала початок ймовірної евакуації вранці 1 травня. Там уточнювали, що людей вивезуть до Запоріжжя.

До цього заступник командира полку Азов, який бере участь у захисті Маріуполя, Святослав Паламар розповів про те, що для евакуації із заводу Азовсталь передали 20 жінок та дітей.

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При цьому залишаються на території заводу поранені внаслідок обвалення військового польового шпиталю захисники, а також ще сотні мирних жителів.

Російські агресори оточили Маріуполь ще у перші кілька діб повномасштабного вторгнення Росії до України, яке розпочалося 24 лютого.

Підрозділи України опираються окупації вже другий місяць.

Наразі тривають спроби вивести цивільних та поранених військових із міста.

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Фото: Maxar Technologies

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