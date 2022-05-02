150 килограммов разного товара везли в Украину два водителя рейсового автобуса Севилья-Киев. Один – житель Хмельницкой области, другой – Львовской.

Сегодня утром они въехали в пункт пропуска Тиса-Загонь на украинско-венгерской границе вблизи города Чоп в Закарпатье. В одной из поданных таможенникам деклараций водители указали, что на территорию Украины ввозится только гуманитарная помощь. Других товаров, нуждающихся в декларировании, не имеют.

И при проверке багажного отсека автобуса, среди личных вещей пассажиров, таможенники обнаружили картонные коробки. Они были полностью заполнены новыми брендовыми женскими платьями известных торговых марок. Всего – более 170 вещей разных размеров. По предварительным подсчетам, они стоят более 300 тысяч гривен.

Брендовые платья под видом гуманитарной помощи пытались ввезти в Украину из Испании / 8 фотографий

– Водители надеялись беспрепятственно завезти на таможенную территорию Украины этот товар для дальнейшей коммерции, замаскировав его под гуманитарную помощь, – отмечают на Закарпатской таможне.

За нарушение таможенных правил, по статье 472 ТКУ, на них составили протокол. Незадекларированный товар изъяли. Брендовые платья переместили на склад таможни. Их окончательную стоимость установят эксперты. А дело направят в суд.

Фото: Закарпатская таможня